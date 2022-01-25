بشارة إيجابية للمنتخب الوطني بفحص سلبي لأمجد عطوان

2022/01/25 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت نتائجُ الفحص إصابةَ لاعب المنتخب الوطنيّ (أمجد عطوان) بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجةُ الفحص إيجابيةً له، بينما كانت سلبيةً لكلٍ من بشار رسن وأيمن حسين، وبالتالي يُضاف أمجد عطوان إلى قائمةِ المُستبعدين لمواجهتي إيران ولبنان.وتطالبُ البعثة العراقيّة بإعادةِ نتيجة الفحص على غرارِ ما حدثَ مع مناف يونس وياسر قاسم والمدير الإداري غيث مهنا ومدرب الحراس أحمد جاسم،خصوصاً بعدما ظهرت نتيجة الفحص الثانية التي كانت سلبيةً باستثناءِ مدرب الحراس والمعالج ياسين خضير والمحاسب مصطفى خالدومن المؤمل أن يتم طرحُ مقترحٍ يوم غدٍ صباحاً بإقامةِ فحصٍ ثالثٍ جديدٍ لتحديد موضوعِ المُصابين بفايروس كورونا من عدمه.

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