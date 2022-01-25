2022/01/25 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم تقديم مقترحاته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف التصعيد حول أوكرانيا.وقالت المصادر إن "الرئيس سيعرض على نظيره الروسي سبل وقف التصعيد خلال الاتصال الهاتفي الذي سيجري في الأيام القريبة".وأضاف: "نحن قلقون إزاء الوضع ونريد تفادي مزيدا من زعزعة الاستقرار".وأكد أن من المقرر أن يعقد في باريس يوم 26 يناير اجتماع للمستشارين السياسيين في إطار "رباعية نورماندي" (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا).وسيترأس الوفد الروسي إلى هذا الاجتماع نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك.وفي وقت سابق قالت المصادر في الإليزيه إن ماكرون سيشارك مساء الاثنين في الاجتماع الافتراضي حول أوكرانيا الذي يعقده الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو وزعماء الدول الغربية.المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يعتزم تقديم مقترحاته لبوتين بشأن أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يعتزم تقديم مقترحاته لبوتين بشأن أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).