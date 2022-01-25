بايدن: هناك إجماع تام مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أزمة أوكرانيا

2022/01/25 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء بلاده الأوروبيين التوصل إلى اتفاق "تام" بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

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