"زلزال سياسي" في لبنان.. صدمة بعد قرار الحريري وترقب لتبعات الموقف

2022/01/25 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري قراره، وفي خطاب متلفز ممزوج بالدموع أمره معلنا تعليق عمله في الحياة السياسية، وعزوفه عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أنه لن يتقدم "بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".

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