قتلى وجرحى في تدافع أمام إستاد بالكاميرون 

2022/01/25 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع حصل مساء الاثنين أمام إستاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

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