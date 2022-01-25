إصابات بتحطم مقاتلة أميركية في بجر الصين الجنوبي

2022/01/25 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، الاثنين، إن قائد طائرة من طراز F35 اضطر إلى الخروج من الطائرة قبل تحطمها على سطح حاملة الطائرات الأميركية، كارل فينسون، في بحر الصين الجنوبي، مما أسفر عن إصابة سبعة آخرين.

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