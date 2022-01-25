متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ

2022/01/25 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، الاثنين، أن "ريتشارد نيفيو لم يعد يشغل منصب نائب المبعوث الخاص لإيران، لكنه لا يزال موظفا ذا قيمة عالية في وزارة الخارجية".

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