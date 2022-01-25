2022/01/25 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة فوكس نيوز الأميركية، الاثنين، إن الرئيس، جو بايدن، اتصل بمراسل الشبكة، بيتر دوسي، "لتنقية الأجواء" بعد أن تلفظ الرئيس بكلمة مهينة بحقه خلال تغطية صحفية في البيت الأبيض.

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