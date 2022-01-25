نعيب نتفليكس.. والعيب فينا

2022/01/25 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنت قد انتهيت توا من مشاهدة كامل مواسم مسلسل مشغول بجهد خرافي على منصة "نتفليكس"، يتحدث عن قبائل تعيش حياة البداوة في أراضي فقيرة بالموارد الطبيعية

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