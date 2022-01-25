ضبط بايدن وهو يوجه شتيمة بذيئة الى مراسل شبكة “فوكس نيوز”

2022/01/25 | 07:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – ضبط الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين وهو يشتم صحافيا في شبكة “فوكس نيوز” واصفا اياه بأنه “ابن عاهرة غبي” على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض.وبينما كان الصحافيون يهمون بالمغادرة سأل مراسل شبكة “فوكس نيوز”، المفضلة لدى المحافظين، الرئيس بايدن إن كان التضخم يشكل عبئا سياسيا قبل الانتخابات […]

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