2022/01/25 | 07:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس جورجيوس ديندياس (ثاني يمين) ووزير الخارجية الدنماركي ووك هوسترا (يمين) قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 24 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب جون ثيس بروكسل (أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين عن وحدة “تامة” بين الدول الغربية الكبرى بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة وأوروبا تعلنان “التوحد” ضد روسيا في مواجهتها مع أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة وأوروبا تعلنان “التوحد” ضد روسيا في مواجهتها مع أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).