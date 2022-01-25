2022/01/25 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش، أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب والذي ورث قميص رقم عشرة عن الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، أوقاتا صعبة منذ عامين بسبب لعنة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاتي.. "خليفة ميسي" يرفض عملية جراحية خوفا من الغياب عن الملاعب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاتي.. "خليفة ميسي" يرفض عملية جراحية خوفا من الغياب عن الملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).