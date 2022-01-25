2022/01/25 | 08:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uXPLL_RfCKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقيع حزمة اتفاقات في ملتقى الأعمال العراقي السعودي وملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توقيع حزمة اتفاقات في ملتقى الأعمال العراقي السعودي وملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).