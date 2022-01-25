محطات - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/01/25 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لا تتثاءبوا لا تناموا مزقوا عصابة الوهم التي تعمي أبصاركم انتم لم تصلوا بعد ولن تصلوا فلا تعيشوا وهم الوصول الى المحطة الاخيرة ...حين يمر بكم القطار لا تترجلوااخرجوا ايديكم من الشبابيك وودعوا كل محطة تصرخ فيها عجلات القطار : متوقفة أو مغادرة لا فنادق ولا مساكن للإيجار ولا مكاتب عمل ولا اصوات بشرية تقف بانتظاركم لا يوجد سوى بحر من ......





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