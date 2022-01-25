الصّهيونيّة والنّقب - ارام محاميد

2022/01/25 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ارام_محاميد تعتبر التّطلّعات الصّهيونيّة نحو النّقب، -صحراء السّبع- قديمة جدًّا، وذات أهميّة استراتيجيّة كبيرة جدًّا بالنّسبة للمشروع الصّهيونيّ، والّتي سنحاول التّفصيل فيها في هذا المقال.لعلّ بنات وأبناء جيلي مواليد أواخر التَسعينات انتبهوا للأهميّة الاستراتيجيّة للنّقب مبكِّرا، عام 2013، في الهبّة الشّعبيّة ضد مخطّط برافر الّذي سعى لتهجير أهالي النّقب وحشرهم في جيتوهات وكنتونات صغيرة مقابل تَهو ......





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