2022/01/25 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان فلاح عبود.وذكرت النقابة في برقية تعزية تلقتها وكالة ايرث نيوز، “ببالغ الحزن والاسى، ننعى وفاة الفنان فلاح عبود، عضو الشعبة المسرحية في النقابة والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا […]

ظهرت المقالة نقابة الفنانين العراقيين تنعى فلاح عبود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الفنانين العراقيين تنعى فلاح عبود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الفنانين العراقيين تنعى فلاح عبود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).