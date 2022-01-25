نقابة الفنانين تنعى الفنان فلاح عبود

2022/01/25 | 08:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الثلاثاء، الفنان العراقي فلاح عبود الذي فارق الحياة فجر اليوم.

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وقالت النقابة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2022)، إنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وأضافت النقابة، "الجدير بالذكر أن الفنان الراحل فلاح عبود، ممثل عراقي، قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017، كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، وانتخب مؤخراً لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين".

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