دولة القانون: نرفض التجديد للرئاسات ورئاسة الوزراء أهمها

2022/01/25 | 08:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل، ان الاطار التنسيقي يرفض إعادة التجديد للرئاسات الثلاث، لافتا الى ان رئاسة الوزراء تعد اهم المفاصل التي يرفض الاطار التجديد لها.وقال عبد الجليل لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي وعلى الرغم من رفضه لتجديد ولايات الرئاسات الثلاث ويشدد على عدم إعادة اختيار نفس […]

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