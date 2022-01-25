الشركة المالكة لفيسبوك تصنع أسرع كمبيوتر في العالم

2022/01/25 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت ميتا الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، إنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقا، تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بنهاية العمل فيه في منتصف العام الجاري.وأكدت الشركة في مدونة أن “الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات […]

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