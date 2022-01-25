2022/01/25 | 08:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حملت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، التحالف الثلاثي “الصدري السني مع الحزب الديمقراطي” مسؤولية الانقسام الحاصل داخل البيت الكردي بشأن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقالت دلير لـ /المعلومة/، ان “الاتفاق بين الحزب الديمقراطي والكتلة الصدرية والسنة كان وراء الانقسام الحاصل بين الاتحاد والديمقراطي، حيث تسبب بحدوث مشاكل داخل البيت الكردي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ دلير: التحالف الثلاثي يتحمل مسؤولية الانقساد داخل البيت الكردي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ دلير: التحالف الثلاثي يتحمل مسؤولية الانقساد داخل البيت الكردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).