2022/01/25 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 354 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 354.392.602، وإجمالي الوفيات 5.603.837.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس […]

ظهرت المقالة الولايات المتحدة في المقدمة..



تعرف على الدول الأكثر تضرراً بوباء كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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