قانوني يوضح مدى إمكانية المصادقة على احكام الإعدام بوجود حكومة تصريف الاعمال

2022/01/25 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، مدى إمكانية مصادقة رئاسة الجمهورية على احكام الإعدام الصادرة بحق المدانين، في فترة حكومة تصريف الاعمال اليومية.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحياته فيما يتعلق بالمصادقة على احكام الإعدام، حيث بالإمكان ان يصادق على الاحكام على الرغم من دخول الحكومة بفترة تصريف الاعمال”.وأضاف […]

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