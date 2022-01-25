الموت يغيب الفنان العراقي فلاح عبود

2022/01/25 | 09:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنان العراقي فلاح عبود.وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة /المعلومة/، أنه”ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان”.يذكر ان الفنان الراحل فلاح عبود، ممثل […]

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