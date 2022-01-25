رئيس الأركان الأمريكي يثنى على نجاح الإمارات في اعتراض صواريخ الحوثيين

2022/01/25 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، على نجاح القوات المسلحة الإماراتية في اعتراض الصواريخ التي أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، الاثنين.

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