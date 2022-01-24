فيديو ’مثير’ من لبنان.. شجار أمام ملهى ليلي ينتهي بمقتل شخصين

2022/01/25 | 09:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تداولت وسائل إعلام لبنانية مقطعا مصورا يوثق نشوب شجار بين عدد من الأشخاص وإطلاق نار أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت، يوم أمس.

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ويوثق الفيديو كيف بدأ إشكالٌ بين عدد من الأشخاص وكيف انتهى بإطلاق نارٍ أسفر عن سقوط قتيلين، بحسب وسائل الإعلام.

ووفقا لوسائل الإعلام، "يشار إلى أن الأسباب الفعلية للجريمة ما زالت قيد التحقيق من قبل المعنيين، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن سبب الحادثة هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير".

فيديو للجريمة أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت منتصف ليل أمس#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/Y3N8rYkJnC

— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 24, 2022

"لبنان 24"

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