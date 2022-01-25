الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلاع في “كرفان” لمنام المنتسبين في بغداد

2022/01/25 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع في “كرفان” لمنام المنتسبين في بغداد.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل كرفان منام للمنتسبين في مقر تابع للجيش ضمن منطقة صدر القناة في العاصمة بغداد”.وأضاف المصدر، […]

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