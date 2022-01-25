انطلاق امتحانات نصف السنة لطلبة المتوسطة والاعدادية

2022/01/25 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… توجه صباح اليوم الثلاثاء، طلبة المراحل المتوسطة والإعدادية كافة لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، فيما ستكون امتحانات المرحلة الابتدائية في عدد من المحافظات في الأول من الشهر المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مراحل الأول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الإعدادي، ستؤدي امتحانات نهاية […]

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