دراسة تحذر من تناول المخللات.. ستصيبك بمرض خطير

2022/01/25 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة أن الخضروات المحفوظة غير النشوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

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