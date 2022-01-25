محافظ البنك المركزي: المبادرات التنموية للبنك المركزي ساهمت بتأسيس مشاريع في جنوب العراق

2022/01/25 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، أن المبادرات التنموية التي اطلقها البنك المركزي ساهمت بدعم وتأسيس مشاريع في جنوب العراق وخلقت وظائف جديدة ووسعت الصناعة.

وقال محافظ البنك المركزي، خلال الاحتفالية التي أقامها فرع البنك المركزي في البصرة لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والستين لتأسيسه، إن "محافظة البصرة تمثل الرئة الاقتصادية للعراق وتشكل ثقلاً سكانياً وتجارياً مهماً، فضلاً على مكانتها التاريخية، وهذا ما يدعونا إلى تعزيز عمل القطاع المصرفي فيها".

وأضاف إن "المبادرات التنموية للبنك المركزي ساهمت بدعم وتأسيس مشاريع في جنوب العراق، وانعكست إيجاباً على الاقتصاد في هذه المحافظات من خلال خلق وظائف جديدة وتوسيع الصناعة المحلية".

وأطلع على إجراءات سير العمل لأقسام فرع البنك في البصرة.



مشيداً بـ "الجهود التي تبذلها إدارة الفرع ومنسوبوه"، متعهداً "بتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه عملهم".



وعلى هامش الاحتفالية كرّم معالي المحافظ عدداً من المصارف المتميزة العاملة في المحافظة.

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