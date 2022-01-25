بالفيديو.. انقاذ 3 اشخاص بعد سقوط باص بـ “نهر” في ديالى

2022/01/25 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن اهالي منطقة الهارونية في محافظة ديالى، من انقاذ 3 اشخاص بعد سقوط باص في نهر.وبحسب فيديو حصلت عليه وكالة ايرث نيوز، فإن الاهالي سارعوا لانقاذ الاشخاص الذين كانوا في الباص بعد سقوطه في النهر.IMG_5279

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انقاذ 3 اشخاص بعد سقوط باص بـ “نهر” في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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