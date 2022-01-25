الباوي: المطالبون بحصر السلاح بيد الدولة صمتوا امام تشكيل مجاميع مسلحة للحلبوسي

2022/01/25 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد المحلل السياسي حازم الباوي، الثلاثاء، الصمت المطبق من قبل المطالبين بحصر السلاح بيد الدولة عند توجه محمد الحلبوسي لتشكيل مجاميع مسلحة مدعومة اماراتيا.وقال الباوي لـ /ألمعلومة/، ان “من المستغرب اختفاء الاصوات التي لطالما كانت تنادي بحصر السلاح بيد الدولة عن تشكيل ميليشيات مدعومة اماراتيا تحت مسمى اشباح الصحراء، خصوصا ان بعض […]

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