تربية واسط تقرر انطلاق امتحانات نصف السنة غدا

2022/01/25 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت مديرية تربية محافظة واسط، انطلاق امتحانات نصف السنة يوم الأربعاء 26 من الشهر الحالي لمدارسها كافة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من اجل تخفيف الضغط على إدارات المدارس، وجه المدير العام إدارات المدارس الابتدائية بتنظيم جدول امتحان نصف السنة للعام الدراسي الحالي للصفوف الأولية الثلاثة”.

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