ذكريات من الماضي ربما يستفاد منها لبناء الحاضر والمستقبل - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/25 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ربما كانت الدعاية التي رافقت عمليات الإطاحة بنظام صدام الدكتاتوري الدموي فتحت باب الأمل والرجاء أمام يأس العراقيين المدجن قد أتاح للعراقيين العيش في الأحلام الوردية عن شكل ومحتوى النظام القادم وعن ما سيقدمه ويحققه للشعب من إجراءات وخطوات على طريق معالجة الماضي ومآسيه ويعوض عنه في بناء المستقبل السعيد للعراق وطن وشعب ..



وكان معظم الذين كانوا يذهبون إلى مراكز الانتخابات ويغمسوا سباباتهم في البنفسج ح ......





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