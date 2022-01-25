أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وتلامس الـ 87 دولاراً للبرميل

2022/01/25 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتعود بعضاً من مكاسبها التي فقدتها في خسائر اليوم السابق الحادة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 86.87 دولاراً للبرميل في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، عاكسة تراجعاً بنسبة 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا […]

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