2022/01/25 | 09:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت مديرية تربية البصرة، تقديم امتحانات نصف السنة للصفوف الأولية مع موعد الامتحانات الشفوية.

ظهرت المقالة تربية البصرة تقرر تقديم امتحانات نصف السنة للصفوف الأولية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة تقرر تقديم امتحانات نصف السنة للصفوف الأولية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية البصرة تقرر تقديم امتحانات نصف السنة للصفوف الأولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).