كردستان تخصص 107 مليار دينار لينهي شراء مياه الشرب في إحدى مناطق السليمانية

2022/01/25 | 09:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت حكومة إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 107 مليار دينار لإنجاز مشاريع خدمية في منطقة بكرجو بمحافظة السليمانية.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الإقليم عبر بيان، إن حكومة الإقليم خصصت 107482560 مليار دينار عراقي لإنشاء مشاريع لتطوير قطاع الماء في منطقة بكرجو بمحافظة السليمانية.

واضاف البيان أن تنفيذ المشاريع سيكون عن طريق وزارة البلديات والأشغال في حكومة إقليم كردستان، موضحاً أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في تحسين نوعية المياه المقدمة للمواطنين وسيخفف عنهم أعباء شراء الماء الصالح للشرب.

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