طبيب: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بـ”أوميكرون”

2022/01/25 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر الطبيب، أليكسي فودوفوزوف، الناس من تشخيص “أوميكرون” بأنفسهم.وقال فودوفوزوف، عن “التهاب الحلق أكثر الأعراض شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بسلالة “أوميكرون” وأعراض سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه أعراض سارس، لذلك من السهل الخلط بينه وبين الزكام”.ونصح الطبيب بإجراء اختبار خاص لأي مرض من أجل التأكد، حيث سيساعد ذلك […]

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