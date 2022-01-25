2022/01/25 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يعتقد بعض الأشخاص أن المناعة الطبيعية أفضل من المناعة المكتسبة من لقاح الإنفلونزا، أبدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الرسمي، رأيها المخالف تمامًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل من الأفضل أن تصاب بالإنفلونزا بدلاً من الحصول على اللقاح؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل من الأفضل أن تصاب بالإنفلونزا بدلاً من الحصول على اللقاح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).