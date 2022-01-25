شرطة بابل ’تصطاد’ شخصاً يحمل شهادات تطعيم بدون أسماء (صورة)

2022/01/25 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، القبض على شخص يحمل شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مختومة وبدون أسماء، أثناء مروره في إحدى السيطرات الأمنية.

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وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 كانون الثاني 2022)، ان "إجراءات التفتيش الدقيق للوافدين ضمن سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون، مكنت مفارزها من إلقاء القبض على شخص يستقل عجلة صالون أُجرة ضُبط بحوزته العديد من بطاقات لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بختومات أحد المراكز الصحية وبدون أسماء".

وأضافت ، أن "المخالف نقل الى مركز الشرطة المعني لإكمال الإجراءات الأصولية اللازمة بحقه".

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