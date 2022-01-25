المغرب.. تأجيل البت بعقوبة طلاب حولوا فصلهم لـ

2022/01/25 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مقطع مصور يظهر فيه عدد من الطلبة يرقصون باستهزاء أمام مدرسهم في إحدى المدارس الثانوية في المغرب الكثير من الجدل، بعد تضارب الأنباء بشأن العقوبة التي اتخذت بحقهم.

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