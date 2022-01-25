2022/01/25 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ترأس الوزير المفوض طارق الشاهر رئيس دائرة أوروبا وكالةً، الإجتماع التشاوري الممهد للقاء الإفتراضي الذي سيعقد بين دواوين الأوقاف الدينية في العراق والمجلس البابوي للحوار .وجاء في بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يأتي هذا الإجتماع لوضع اللمسات قبل النهائية للمؤتمر الثالث لحوار الأديان بين العراق وحاضرة …

ظهرت المقالة العراق يستعد لعقد المؤتمر الثالث لحوار الأديان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستعد لعقد المؤتمر الثالث لحوار الأديان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستعد لعقد المؤتمر الثالث لحوار الأديان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).