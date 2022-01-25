2022/01/25 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة التربية، تعليمات جديدة بشأن طلبة السادس الاعدادي المشمولين بنظام المحاولات.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على ما جاء بقرار هيئة الرأي بجلستها المرقّمة (١) في ٢٠٢٢/١/١٩ السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين ( الصباحية والمسائية ) الراسبين منهم بدرس …

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