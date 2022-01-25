نائب سابق: 90% من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق

2022/01/25 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد….أكد عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب السابق رياض المسعودي، الثلاثاء، بأن 90 % من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق.وقال المسعودي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشكلة الكم الهائل من الحاصلين على شهادات عليا تكمن بالربط بين الشهادة والوظيفة والتدرج فيها، بحسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ليكون التعيين […]

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