نائب سابق: 90% من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق



نائب سابق: 90% من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق
2022/01/25 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد….

أكد عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب السابق رياض المسعودي، الثلاثاء، بأن 90 % من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق.

وقال المسعودي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشكلة الكم الهائل من الحاصلين على شهادات عليا تكمن بالربط بين الشهادة والوظيفة والتدرج فيها، بحسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ليكون التعيين […]

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