2022/01/25 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد….
أكد عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب السابق رياض المسعودي، الثلاثاء، بأن 90 % من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق.
وقال المسعودي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشكلة الكم الهائل من الحاصلين على شهادات عليا تكمن بالربط بين الشهادة والوظيفة والتدرج فيها، بحسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ليكون التعيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: 90% من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب السابق رياض المسعودي، الثلاثاء، بأن 90 % من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق.
وقال المسعودي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشكلة الكم الهائل من الحاصلين على شهادات عليا تكمن بالربط بين الشهادة والوظيفة والتدرج فيها، بحسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ليكون التعيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: 90% من الشهادات العليا لا يحتاجها العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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