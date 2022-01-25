العراق “يتشاور” لعقد حوار الأديان مع الفاتيكان

2022/01/25 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع تشاوري مع الجهات المعنية للاستعداد لتنظيم المؤتمر الثالث لحوار الأديان مع الفاتيكان.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، ورد لوكالة “ايرث نيوز، أن “رئيس دائرة أوروبا وكالة الوزير المفوض طارق الشاهر، ترأس الاجتماع التشاوري الممهد للقاء الإفتراضي الذي سيعقد بين دواوين الأوقاف الدينية في العراق […]

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