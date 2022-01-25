بعد ضربة جوية ناجحة.. الحشد الشعبي يشتبك مع دواعش في الطارمية

2022/01/25 | 09:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن عناصر الفوج من الوصول الى جثث قتلى الدواعش والاشتباك مع من تبقى.

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