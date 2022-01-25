طرق جديدة لرصد الأقمار والمركبات الفضائية

2022/01/25 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد تمكنوا من تطوير طرق جديدة تساعد على رصد الأقمار الصناعية والمركبات في الفضاء.وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمعهد “مينتس” الروسي لعلوم الاتصالات “تمكن المختصون في المعهد من تطوير آليات جديدة لرصد الأجسام في الفضاء، وتطوير خوارزميات تساعد أجهزة ورادارات الإنذار المبكر […]

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