محامي المشهداني لـ”المعلومة”: ادلة دامغة ستقدم للمحكمة الاتحادية لالغاء الجلسة الأولى

2022/01/25 | 10:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقع المحامي وليد شيال الموكل من قبل النائب محمود المشهداني ، الثلاثاء ، النطق بالحكم من قبل المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب، مؤكدا تقديم ادلة جديدة للمحكمة الاتحادية .وقال شيال في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار النطق متروك للمحكمة الاتحادية وسيتم استعراض جميع الأدلة الجديدة التي تؤكد عدم […]

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