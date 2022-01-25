نقابة الفنانين تنعى الممثل فلاح عبود

2022/01/25 | 10:07 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان العراقي فلاح عبود الذي فارق الحياة فجر اليوم.

وقالت النقابة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون". والفنان الراحل فلاح عبود، ممثل عراقي، قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017، كما عمل مديرًا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، وانتخب مؤخرًا لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين، وفقًا لبيان النقابة.

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