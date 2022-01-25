الأنواء الجوية: أمطار رعدية وتصاعد غبار الخميس المقبل

2022/01/25 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية مع تصاعد الغبار الخميس المقبل.

يتبع..

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