2022/01/25 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب المستقل باسم خشان صاحب الطعن بشرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب، الثلاثاء، ان جلسة المحكمة الاتحادية ستكون حاسمة، مبديا امله باصدار قرار لانهاء كل مخرجات الجلسة الاولى.وقال خشان في تصريح لـ/المعلومة/، ان”جلسة المحكمة الاتحادية ستكون اليوم بشأن دستورية القرارات والإجراءات التي اتخذت في الجلسة الأولى حاسمة”.واضاف ان “الاعتداء على الرئيس السن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل دخوله جلسة الاتحادية.. خشان: نامل صدور قرار يلغي تبعات الجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل دخوله جلسة الاتحادية.. خشان: نامل صدور قرار يلغي تبعات الجلسة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).